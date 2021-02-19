Тамбов, , 18:27 — REGNUM Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков сообщил, что игроки выйдут на поле в матче 1/8 финала Кубка России против «Локомотива» (Москва).

«С «Локомотивом» точно играем, в чемпионате тоже. Ребята отозвали заявления. Большое спасибо РФС и РПЛ за то, что оказали помощь», — передает слова Худякова «Чемпионат.com».

Матч между «Локомотивом» и «Тамбовом» пройдет в Москве 21 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Тамбов» продолжит выступление в РПЛ.

Решение принято на заседании комиссии по лицензированию. Как отметили в РФС, клуб получил сумму, достаточную для разблокировки счетов.

РФС и РФП будут следить за ситуацией и контролировать соблюдение регламентных требований.