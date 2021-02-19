Архангельск, , 18:24 — REGNUM В ближайшее время в Архангельской области масочный режим сохранит свое действие. Об этом на брифинге сообщил замглавы оперативного штаба Артем Вахрушев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На сегодня нет предпосылок к отмене масочного режима, к которому мы все достаточно неплохо привыкли […] Я считаю, что масочный режим при правильном подходе дает свой эффект, и не только при ковиде», — заявил он.

По его словам, ограничения будут действовать еще как минимум в течение одного месяца.

«Скоро закончатся морозы, начнется межсезонье, выключение отопления, непреднамеренное охлаждение организма и соответствующие последствия. Давайте носить маски, раз уж мы привыкли», — сказал Вахрушев.

Напомним, в Архангельской области на лечении с COVID-19 находятся более 4 тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Архангельской области продлен до 7 марта.