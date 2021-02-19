Архангельск, 19 февраля 2021, 18:24 — REGNUM В ближайшее время в Архангельской области масочный режим сохранит свое действие. Об этом на брифинге сообщил замглавы оперативного штаба Артем Вахрушев, передает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, ограничения будут действовать еще как минимум в течение одного месяца.
Напомним, в Архангельской области на лечении с COVID-19 находятся более 4 тысяч человек.
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Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Архангельской области продлен до 7 марта.