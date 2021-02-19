Москва, 19 февраля 2021, 18:23 — REGNUM Активисты движения «Волонтеры Победы» предлагают жителям России и стран ближнего и дальнего зарубежья присоединиться к проекту «Письмо Победы», чтобы написать слова благодарности защитникам Отечества.
Так, с 19 февраля любой желающий может написать герою письмо и поделиться своим мнением о необходимости сохранения исторической памяти, просто поздравить и поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны. Сделать это можно будет несколькими способами: разместив пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #ПисьмоПобеды, написав письмо с помощью виджета в группе Движения Вконтакте или на сайте волонтерыпобеды. рф, отправив свое письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com.
Все письма пройдут модерацию, будут напечатаны на специальных бланках и после доставлены ветеранам с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.