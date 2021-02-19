Киев, , 18:21 — REGNUM Украина обратилась к европейским партнерам с просьбой поделиться опытом и технологиями относительно того, как удешевить цену на газ и электроэнергию.

Об этом сегодня, 19 февраля, в Верховной раде сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Премьер не уточнил, был ли получен какой-то ответ на этот запрос Киева. Вместе с тем, он сказал, что власти страны ведут переговоры с некими международными финансовыми организациями о софинансировании проектов по удешевлению тарифов, цен на газ и электроэнергию.

«Отдельно хочу сказать, что меморандум, подписанный с городскими главами, включает в себя целый ряд мероприятий по стабилизации ситуации на рынке предоставления коммунальных услуг в части тепла и горячего водоснабжения. Также предусмотрено принять меры по нормализации и упорядочению работы коммунальных предприятий, чтобы не допустить их банкротств, обеспечить стабильное представление тепла в этом и следующем отопительном сезоне», — отметил Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что в январе, после очередного значительного роста цен на энергоносители и услуги ЖКХ, на Украине начались акции протеста под названием «тарифный майдан». После этого правительство страны своими решением ограничило максимальную цену на газ до конца отопительного сезона, несмотря на обязательство перед МВФ не вмешиваться в газовый рынок.

Также в конце декабря на Украине отменили базовый льготный тариф на электроэнергию, которым пользовались многие домохозяйства.