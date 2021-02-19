Москва, , 18:15 — REGNUM Полуфиналист первого и третьего конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Максим Петров назначен исполняющим обязанности члена правительства Орловской области — руководителя Департамента промышленности и торговли.

Максим Петров родился 20 июля 1981 года в Новосибирске в многодетной семье военного. В 2003 году окончил с отличием Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит». Трудовую деятельность начал в 1997 году: был рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту здания школы, а затем менеджером по продажам. В 2003 году запустил в Санкт-Петербурге свой первый бизнес, основав компанию «Димас Универсал Строй», в 2013 году открыл компанию ООО «ДУС МСК». Максим дважды становился полуфиналистом конкурса «Лидеры России» — в первом и третьем сезонах.

«Конкурс «Лидеры России» дал мне интересное понимание: какой бы ты ни был одаренный сам по себе, может быть ты очень умный, имеешь 8 дипломов, а также можешь говорить на 7 языках, все же важен результат совместной работы твоего коллектива. Если мы в коллективе не понимаем, что должны конкурировать не внутри, а конкурировать как команда с остальными, то мы проиграем. А если, как команда, вы смогли собрать пальцы в кулак и нанести удар, то тогда вы победите. Это, наверное, мой самый главный вывод из проекта. И это не только к конкурсу относится, но и к жизни. А прикладной результат для меня — это горизонтальные связи, которые очень помогают в работе. Еще после первого конкурса создался чат «Лидеры России», где любой участник (неважно из какой отрасли или региона России) может задать вопрос, и через 10−15 минут он получит минимум один контакт, который ему нужен», — рассказал журналистам полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Максим Петров.

В январе прошлого года губернатор Орловской области, наставник конкурса «Лидеры России» Андрей Клычков пригласил Максима Петрова, обладающего 17 летним опытом управления производственной компанией, пройти стажировку в Корпорации развития Орловской области в качестве советника генерального директора. С марта по июль 2020 года Максим занимался привлечением инвестиций и созданием площадки особой экономической зоны субъекта, успешно прошел стажировку и получил предложение о дальнейшем сотрудничестве, после чего принял решение выйти из состава учредителей и покинуть руководящие позиции в собственных компаниях.

«Максим Игоревич — один из полуфиналистов конкурса «Лидеры России». Человек, который приезжал в августе 2020 года и работал в Орловской области. Он показал свои высокие организаторские возможности. Мной было принято решение его назначить пока и. о. руководителя одного из секторов работы Правительства. Сейчас проходим все установленные законом процедуры для его дальнейшего назначения главой Департамента промышленности и торговли», — прокомментировал губернатор Орловской области, наставник конкурса «Лидеры России» Андрей Клычков.

В новой должности и. о. члена Правительства Орловской области — руководителя Департамента промышленности и торговли планирует начать с инвентаризации текущего состояния промышленности региона и знакомства с предприятиями, руководителями, собственниками, а также производственной инфраструктурой.

«Проблемы инфраструктуры предприятий (газ, вода, электричество, дороги) мы разделили на два блока. Первый — это те проблемы, которые сегодня мешают предприятиям осуществлять производственную деятельность. Второй блок относится к инвестиционной повестке, когда предприятия вкладываются в модернизацию и заявляют, к примеру, об увеличении в два раза объема потребления газа с 2022 года. Для нас это означает, что власти области должны провести со своей стороны дополнительные мероприятия, чтобы этот газ в трубе предприятия появился и, главное при этом, чтобы все соседние районы не остались без него», — поделился Максим Петров.

По его словам, в 725-тысячной по населению Орловской области сейчас насчитывается 40 основных промышленных предприятий, которые существенно влияют на валовый региональный продукт и на индекс промышленного производства субъекта.

«В целом, на сегодня, мы работаем с полутысячей предприятий, но все они находятся в разном состоянии. Если разделить промышленность на три группы, то первая — это предприятия «советского наследия», у которых по тем или иным причинам производительность труда ниже, чем по отрасли, а значит они не могут адекватно конкурировать. Вторая группа — это те предприятия из советского прошлого, которые смогли модернизироваться, найти новые продукты и за счет высокой производительности труда выйти на экспорт. К примеру, завод «Протон-импульс» — ведущий производитель твердотельных реле и оптоэлектронной техники в России, более половины его продукции уходит на экспорт, то есть предприятие с валютной выручкой, занятостью и прекрасным оборотом. Третья группа — это новые предприятия, запускающие современные продукты и открывающие новые рынки. Соответственно, со всеми тремя группами мы будем индивидуально работать», — сообщил исполняющий обязанности члена правительства Орловской области — руководителя Департамента промышленности и торговли.

Максим Петров отметил, работа будет вестись по двум направлениям Департамента: по линии Фонда развития промышленности, осуществляющего доведение субсидий Минпромторга РФ до предприятий под льготную ставку в 1% годовых, а также в рамках деятельности Регионального центра компетенций, создаваемого по программе Министерства экономического развития РФ для реализации национального проекта «Производительность труда».

«На базе созданного Регионального центра компетенций мы будем проводить проекты внедрения технологий бережливого производства на предприятиях области, повышая производительность труда и конкурентоспособность самих предприятий. Все это мы будем осуществлять на добровольной конкурсной основе, чтобы предприятия, которые, действительно хотят поучаствовать в этих программах, сформулировав стратегию и улучшив свои показатели, могли успешнее побеждать как в национальной, так и в международной конкуренции. Отдельный серьезнейший блок работы — развитие площадки ОЭЗ ППТ «ОРЕЛ», находящейся в Мценском районе. Наш департамент совместно с Корпорацией Развития Орловской области и Департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности ведет системную работу по развитию площадки и привлечению инвесторов», — добавил Максим Петров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 230 «Лидеров России».