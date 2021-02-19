Москва, , 18:13 — REGNUM В настоящее время в РФ надо не возвращать ключевую ставку Банка России к прежним показателям, а так менять параметры экономики, чтобы спрос на инвестиционные кредиты рос сам собой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, будет ли повышаться ключевая ставка.

«Ну, прежде всего, Набиуллина всего лишь обозначила возможность на горизонте нескольких лет и сказала, что ЦБ будет принимать решения, исходя из темпов инфляции. Пока что серьезной угрозы для инфляции нет, — призвал не забывать Титов. — Но в целом рассуждения о повышении ключевой ставки проистекают из того, что наш Центробанк до сих пор не включен в систему институтов, стимулирующих экономический рост. С высокой ставкой структура экономики не изменится никогда. Глава ЦБ РФ ссылается на то, что банкам из-за низкой ставки сегодня не хватает источников средств в виде депозитов».

Но, как пояснил Титов, депозиты как источник как раз и могут быть замещены рефинансированием банков инструментами ЦБ.

«Набиуллина говорит, что снижение ставки пока что не трансформировалось в резкий рост кредитования бизнеса. Да, она отчасти права, хотя льготные кредиты для МСП, по которым часть ставки берет на себя государство, весьма востребованы. 1,3 триллиона за прошлый год было выдано, это без учета 500 миллиардов по программе 2%, — сказал Титов. — Надо не ставку откатывать назад, а менять другие параметры экономики, чтобы спрос на инвестиционные кредиты нарастал сам собой».

Как подчеркнул Титов, возможно, это не слишком правильно с точки зрения «чистого» банковского регулирования, для которого значимы лишь два параметра — размер инфляции и беспроблемное существование банковского сектора.

«Но это правильно с точки зрения всего общества, всей экономики, — сказал Титов. — А бороться с инфляцией, если на то пошло, надо другими методами — не допуская резких скачков курса рубля, подавляя тарифы инфраструктурных монополий, снижая административные издержки производителей, которые перекладываются в конечные цены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Руслан Дзарасов заявил, что политика Центрального банка России никак не соотносится с проблемами развития и достижения экономического роста, более того, она способствует снижению реальных доходов и совокупного спроса.

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