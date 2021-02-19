Москва, , 18:12 — REGNUM Надёжность «европейских партнёров» по вопросу «Северного потока — 2» оставляет желать лучшего, заявил 19 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК.

Комментируя сложившееся вокруг проекта экономическое и политическое противостояние, Лавров отметил, что Россия на 100% выполнила свои договорные обязательства, но этого нельзя сказать о ЕС.

Он напомнил, что Польша в своё время инициировала остановку проекта СП-2, на что Европейская комиссия после проработки вопроса заявила: проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, когда появился 3-й энергопакет.

Лавров «Всё, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека».

Но прошло время, и ЕК изменила своё решение, проведя «свои внутренние квазиправовые процедуры». Её итоговое заключение было таким: «Нет, знаете, он (СП-2 — прим. ИА REGNUM) действительно был начат задолго до того, но он попадает под третий энергопакет и под газовую директиву».

Лавров «Вот какого качества у нас партнёр по этим, якобы, отношениям».

Читайте также: США невыгодно ссориться с Германией: экономист о СП-2

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главным аспектом 3-го энергопакета является ограничение монополии поставщиков газа (и электричества), которые блокируют поставку конкурирующих энергетических компаний за счёт владения сетями доставки к потребителям, то есть газопроводами.

Польша в 2017 году заявила, что морская часть СП-2 подпадает под регулирование 3-го энергопакета, поскольку проходит через территориальные воды стран-участниц ЕС. Также Варшава заявила, что ЕС имеет право распространить нормы этого пакета на весь газопровод.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД России исключили влияние санкций США на завершение Nord Stream 2