Токио, , 18:12 — REGNUM Олимпийский комитет РФ (ОКР) направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать на Олимпиаде вместо гимна РФ композицию «Катюша». Об этом 19 февраля сообщает глава ОКР Станислав Поздняков.

«Направили предложенную комиссией спортсменов ОКР композицию «Катюша», ждем решения. … После утверждения композиции её возможно будет использовать и на всех ЧМ», — передает слова Позднякова сайт ОКР.

Ранее МОК сообщил, что российские спортсмены выступят на Играх в Токио и Пекине под аббревиатурой Олимпийского комитета РФ (ROC).

17 декабря 2020 г. CAS опубликовал решение по спору между WADA и РУСАДА. По решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом РФ до 16 декабря 2022 г.