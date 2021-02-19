Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Делегация UEFA (УЕФА) осталась довольна планом по обеспечению безопасности в Петербурге в дни чемпионата Европы по футболу, который состоится летом 2021 года. Об этом 19 февраля сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове, где пройдут матчи Евро-2020

Специалисты проверили подготовку города к проведению матчей, обсудив обеспечение безопасности на прилегающей к футбольному стадиону «Газпром Арена» территории «Последний километр».

Предполагается многоуровневая система контроля на Крестовском острове, где ограничат движение транспорта. Соответствующее постановление правительства города сейчас готовится.

В дни матчей Евро-2020 предусматривается введение временного ограничения движения по 33 автодорогам регионального значения.

Напомним, Петербург примет три матча группового этапа турнира, а также один четвертьфинал.