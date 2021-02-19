Сан-Диего, США, , 18:22 — REGNUM В США впервые в истории успешно клонировали черного хорька, использовав замороженные гены особи, умершей в 1988 году. Эксперимент был проведен с целью сохранения этого редкого вида от вымирания, пишет 19 февраля Associated Press.

Для опыта был использован генетический материл хорька по имени Уилла, которая умерла более 30 лет назад. Еще тогда ее ДНК отправили в криобанк Zoo Global, находящийся в Сан-Диего. В 2020 году ткани Уиллы использовали для клонирования, и 10 декабря того же года родился хорек по имени Энн, однако сообщили об этом только сейчас.

В качестве суррогатной матери для Энн был использован обычный домашний хорек. Изначально ученые клонировали двух хорьков, но второе животное не выжило.

Напомним, что в США вымерли практически все черные хорьки из-за изменений пищевых цепочек. В этом виновны хозяева ранчо, отстреливающие луговых собачек, которые являются основой рациона черных хорьков.