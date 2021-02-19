Париж, , 18:13 — REGNUM Популярность президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министр Жана Кастекса выросла среди населения страны по сравнению с январем 2021 года. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией BVA 17 и 18 февраля и опубликованный 19 февраля.

По данным исследования, Макрона поддерживают 42% из 1 003 опрошенных, что на 5 процентных пунктов выше, чем в январе. К Кастексу также положительно относятся 42% жителей Франции, что представляет собой повышение на 6 процентных пунктов по сравнению с прошлым месяцем.

Представители BVA объяснили рост популярности французских политических деятелей поддержкой населением их решений в области борьбы с санитарным кризисом. Уточняется, что отказ правительства Франции ввести повторный карантин поддержали 63% жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Санитарная служба Франции сообщила, что в стране от COVID-19 вакцинировали более 1 млн человек.

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