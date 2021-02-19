Калуга, , 20:18 — REGNUM В Калужской области стабилизируется ситуация на рынке труда. К концу 2020 года число безработных снизилось по сравнению с пиковыми значениями середины года в два раза, сообщает 19 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра труда и социальной защиты региона Павла Коновалова.

В 2020 году экономически активное население области насчитывало 543,8 тыс. человек. При посредничестве органов службы занятости нашли работу 12,4 тыс. человек, уровень трудоустройства составил 39,4%. На учёте по безработице состояло 7,2 тыс. безработных. Число вакансий к концу 2020 года составляло 11 тыс. 28 единиц, в том числе 1,53 единицы на одного безработного.

Гражданам, признанным безработными, было назначено пособие по безработице с учетом всех дополнительных мер поддержки. По состоянию на 31 января 2020 года объем средств, выплаченный гражданам, состоящим на учете, составил 780,8 млн рублей. В 2020 году в целях снижения напряженности на региональном рынке труда и обеспечения дополнительной материальной поддержки граждан за счёт средств федерального и областного бюджетов велось возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда работников при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в службе занятости, а также при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения. 52 работодателя получили субсидии на общую сумму 15,8 млн рублей. Оказывалась материальная поддержка гражданам и индивидуальным предпринимателям, к которым применялся специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». На выплату материальной поддержки из областного бюджета профинансировано 718 заявителей на общую сумму 5,6 млн рублей.

Регион сохранил свои позиции по численности занятых инвалидов — шестое место в ЦФО и 13-е место в Российской Федерации. Государственную услугу по профессиональной ориентации в 2020 году получили более 14 тыс. человек, из них 4,5 тыс. человек — молодежь в возрасте 14−29 лет. Калужская область стала пилотным регионом реализации проекта «Profstories», представляющего собой онлайн-площадку для предприятий региона с целью проведения профориентационных мероприятий для подростков. Восьмой год калужские студенты принимали участие в областном молодежном форуме «Старт в карьеру». В региональном чемпионате профмастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» приняли участие 65 конкурсантов, а на VI Национальном чемпионате «Абилимпикс» калужская студентка завоевала третье место в компетенции «Зубной техник».

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области стало трудно найти новую работу