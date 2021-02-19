Оренбург, 19 февраля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Ученики гимназии №1 Оренбурга из-за введённого карантина по норовирусу переходят на дистанционный формат обучения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное образование

Напомним, с 19 февраля и до особого распоряжения гимназия закрыта в связи с массовым отравлением школьников.

В гимназии на сегодняшний день зафиксировано 16 случаев пищевого отравления, четыре человека госпитализированы.