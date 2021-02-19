Тбилиси, 19 февраля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Имя потенциального главы минобороны Грузии назвал кандидат в грузинские премьер-министры Ираклий Гарибашвили на встрече с журналистами 19 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Комментируя список обновлённого правительства, который он предложил политсовету правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», Гарибашвили сказал:

«Моим решением в кабинете министров будет два новых кандидата в министры, остальные останутся на занимаемых позициях».

Он уточнил, что главой минобороны Грузии предлагается назначить нынешнего заместителя грузинского министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. Также сменится министр регионального развития и инфраструктуры: вместо Майи Цкитишвили будет назначен её зам Ираклий Карселадзе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 февраля, «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выдвинула Гарибашвили на должность премьер-министра республики. До сих пор он занимал пост министра обороны.

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