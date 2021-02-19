Ростов, Ярославская область, 19 февраля, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В Ярославской области столкнулись рейсовый автобус и автомобиль «Чери», пострадало 2 человека. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ярославской области.

Yarnews.net Пострадавший автобус

Авария случилась около 12.40 дня 19 февраля на автодороге «Петровск-Заозерье» Ростовского района Ярославской области. По предварительным данным виновником аварии является 38-летний водитель легкового автомобиля — «Чери» выехал на полосу встречного движения.

«В результате ДТП пассажирка автомобиля «Чери» женщина 1986 г.р., пассажирка автобуса девушка 2001 г.р. госпитализированы с травмами. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики», — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Yarnews.net Второй участник ДТП

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.