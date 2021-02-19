Вашингтон, 19 февраля, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Капитализация самой популярной криптовалюты в мире биткоина приблизилась к $1 трлн, согласно данным CoinDesk на 19 февраля.

BTC Keychain Биткоин

С начала 2021 года капитализация биткоина выросла почти что на $440 млрд и теперь составляет $979,9 млрд.

Также продолжает расти курс биткоина — 16 февраля данная криптовалюта стоила $48 тыс., 16 февраля уже $50 тыс., а 19 февраля цена поднялась до $52 тыс.

Напомним, что вопреки столь резкому прыжку популярности биткоина в этом году, некоторые аналитики предупреждают, что мир все еще далек от того дня, когда начнется повсеместное использование криптовалюты.

«Мы советуем инвесторам относиться к происходящему как к «мейнстрим моменту» криптовалюты и несколько раз подумать перед тем, как начинать какие-либо спекуляции с биткоином», — заявили в главном инвестиционном офисе UBS Global Wealth.