Москва, 19 февраля, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Если бы власти России проводили политику, направленную на ускорение экономического роста, то ключевую ставку ЦБ РФ не пришлось бы повышать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал планы Банка России повысить этот показатель.

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Как пояснил Колганов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, должно быть, исходит из стандартных макроэкономических подходов, согласно которым ключевая ставка должна примерно соответствовать уровню инфляции. Это необходимо для того, чтобы не допускать ни существенного торможения экономики, ни чрезмерного ее перегрева за счет вливания необеспеченных денежных средств. Поэтому в настоящее время Банк России от тактики смягчения ключевой ставки, которая проводилась в целях стимулирования экономического восстановления, рассчитывает перейти к политике, основанной на стандартном экономическом подходе.

«Сейчас экономика сталкивается с более высокими темпами инфляции, чем до того, как ключевая ставка была снижена. Особенно беспокоит ситуация на продовольственном рынке. И в связи с этим Набиуллина планирует стандартные меры для того, чтобы контролировать уровень инфляции, — сказал Колганов. — Однако весь вопрос заключается в том, что является стратегическим приоритетом для российских властей. Является ли стратегическим приоритетом поддержание макроэкономической сбалансированности само по себе? Или же можно идти на определенные риски некоторого нарушения макроэкономической сбалансированности ради стимулирования экономического подъема?»

Колганов добавил, что после повышения ключевой ставки порадуются владельцы банковских депозитов, а также те, кто будет покупать новые выпуски облигаций федерального займа. А вот о держателях старых облигаций, как уточнил экономист, этого сказать нельзя.

«Я полагаю, что можно удерживать ключевую ставку на достаточно низком уровне, но только в том случае, если проводить целенаправленную политику стимулирования экономического роста, а не просто ждать, что высокая или низкая ключевая ставка сработает сама по себе, — подытожил экономист. — Если бы те кредитные ресурсы, которые становятся доступными благодаря низкой ключевой ставке, целенаправленно вливались для обеспечения реального экономического роста и улучшения структуры экономики, то не потребовалось бы отказываться от низкой ключевой ставки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Солянникова заявила, что Центральный банк РФ вынужден лавировать, так как ему приходится обеспечивать вливание в экономику денег через кредитную систему и при этом поддерживать заявленный уровень инфляции.