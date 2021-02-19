Москва, 19 февраля, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий подследственность дел по ряду статей Уголовного кодекса, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Sledcom.ru Следственный комитет

Предлагается предоставить следователям Следственного комитета РФ право производства предварительного расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 125 («Оставление в опасности»), 151 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») и 156 («Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего») УК, в случае их выявления в ходе расследования тяжких и особо тяжких преступлений.

К их подследственности также планируется отнести дела о преступлениях, предусмотренных статьей 150 УК («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), в случае выявления ими в ходе расследования уголовных дел, переданных прокурором.

Принятие законопроекта позволит усилить защиту несовершеннолетних потерпевших, особенно в случаях совершения общественно опасных деяний лицами, обязанными заботиться о них, воспитывать, осуществлять надзор, а также предотвратит дальнейшее травмирование и виктимизацию личности потерпевшего, отмечают авторы.