Киев, 19 февраля, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании сегодня, 19 февраля, не собирался вводить санкции против телеканала «Прямой», заявил со ссылкой на свои источники народный депутат Рады прошлого созыва Сергей Лещенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

ИА REGNUM напоминает, что накануне экс-президент Украины и лидер «Европейской солидарности»Петр Порошенко накануне официально купил телеканал «Прямой», который ранее формально принадлежал его соратнику, бывшему главе КГГА и экс-депутату Рады Владимиру Макеенко (но при этом полностью контролировался сами Порошенко).

Лещенко утверждает, что Макеенко и Порошенко попросту стали жертвами технологии специальной точечной информационной кампании.

«Макеенко не выдержал давления собственной семьи, которая испугалась слухов в интернете. А Порошенко совершил фальстарт, выставив на всеобщее обсуждение наличие еще одной «секретной» телекнопки», — отметил депутат.

Он также считает, что история канала «Прямой» — «это история предательства идеалов Майдана со стороны Порошенко».

Напомним, что сам Порошенко в своем обращении накануне заявил, что заплатил за телеканал большие деньги — «миллионы и миллионы» — которые могли бы пойти на благотворительность, и на полезные другие проекты.

Сразу после этого пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заверила, что Совнацбез не планировал вводить санкции против телеканала «Прямой», выразив надежду, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, «не является признаком наличия пророссийской деятельности с его стороны».