Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Петербургский футбольный клуб «Зенит» примет участие в масштабном социальном проекте «Месяц донора». Перед назначенным на 20 февраля матчем с тульским «Арсеналом» болельщикам предложат сдать кровь в специально оборудованном для этого помещении стадиона «Газпром Арена». Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром Арена»

На третьем этаже трибуны C возле сектора С110−111 совместно с «Городской станцией переливания крови» будет организован донорский пункт.

Здесь болельщики узнают, могут ли они стать донорами крови, какие бонусы предусмотрены за донорство, а также смогут сдать кровь, получить сувениры от клуба, денежную компенсацию на питание и справку, которая дает право на два выходных дня в течение календарного года.

«Процедура полностью безопасна— забор крови осуществляется в специализированные закрытые стерильные системы, — уточнили в пресс-службе команды. — Первые 11 доноров крови получат футболки, в которых игроки «Зенита» выйдут на поле, подписанные футболистами».

Помимо этого, на пятом этаже трибуны B на площадке социальной программы «Зенит рядом» откроется запись в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

«Для этого необходимо сдать мазок из внутренней поверхности щеки, процедура безопасна и занимает две минуты. Потенциальные доноры получат информационные буклеты, а также сувенирную продукцию с символикой клуба и партнеров», — отметили в клубе.

Напомним, в связи с пандемией и ограничениями из-за нее в Петербурге возник дефицит донорской крови.