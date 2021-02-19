Уфа, 19 февраля, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт, выполнявший рейс Уфа — Самара, вернулся в пункт вылета из-за неполадки. Об этом сообщили в пятницу, 19 февраля, в пресс-службе уфимского аэропорта.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Как уточняется, рейс UT-271 авиакомпании Utair совершил вылет в 18:10 по местному времени (16:10 мск), а спустя 25 минут вернулся по причине неуборки шасси.

По информации пресс-службы, на борту воздушного судна находились 62 пассажира. Посадка прошла штатно, в результате инцидента никто не пострадал.