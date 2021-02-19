Брянск, 19 февраля, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Ясельную пристройку к детскому саду №15 «Ягодка» тожественно открыли 19 февраля в посёлке Большое Полпино вблизи Брянска. В новом корпусе разместятся четыре группы на 55 воспитанников, сообщает пресс-служба правительства региона.

Bryanskobl.ru Пристройка для детей раннего возраста к детскому саду комбинированного вида № 147 «Голубые дорожки». Брянск

Основной корпус детского сада был построен в 2015 году, но он рассчитан только на детей с трёх лет, его посещают 127 воспитанников. В ясельную пристройку примут 55 детей в возрасте от 1,5 до трёх лет. Во время строительства в детском саду модернизировали прачечную и доукомплектовали столовую. Муниципальный контракт на 59,7 млн рублей был заключён в августе 2020 года, на обустройство помещений дополнительно выделили 3,3 млн рублей.

«Понравилось, как сделана пристройка, насколько современно она оснащена. И поразил удивительный коллектив, талантливая молодёжь, которая работает в детском саду, которая сможет окружить детей заботой и увлечь их своими талантами», — сказал на открытии губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля подобную ясельную пристройку открыли в Бежицком районе Брянска. Строительство велось в рамках реализации национального проекта «Демография».