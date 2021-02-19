Луганск, 19 февраля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Четыре единицы бронетехники разместили ВСУ на границе с ЛНР, сообщили 19 февраля в пресс-службе управления Народной милиции республики.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

В посёлке городского типа Петровка украинские войска разместили бронетранспортёр, а в посёлке городского типа Мироновский — две боевые машины пехоты и один бронетранспортёр МТ-ЛБ.

Напомним, размещение тяжёлой военной техники на линии разграничения с республиками Донбасса противоречит договорённостям, достигнутым в Контактной группе.

ВСУ каждый день нарушают этот запрет, стягивая бронетехнику в приграничные населённые пункты.