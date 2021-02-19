Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Петербургские власти договариваются с крупными компаниями о привлечении малого и среднего бизнеса к выполнению их заказов. Об этом сообщил 19 февраля губернатор Александр Беглов на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Дарья Драй ИА REGNUM Судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи»

«Мы планируем подписать соглашения с крупными компаниями, чтобы они задействовали наш средний и малый бизнес для выполнения своих заказов. Мы должны увеличить количество рабочих мест. Готовы оказывать содействие предпринимателям, чтобы их бизнес развивался именно в Петербурге», — сказал Беглов.

Первопроходцами в этом вопросе могут стать судостроительные предприятия города.

По данным Смольного, в Северной столице в малом и среднем бизнесе заняты более 1,3 млн человек.

«Это рабочие места. Их надо сохранять. Рынок постепенно идет на подъем, снижается безработица. На учете безработных уже 79 тысяч человек, а не 108 тысяч, как было осенью», — заметил Беглов.

Как сообщил Борис Титов, по сравнению с другими регионами Петербург с некоторым опережением работает по снятию коронавирусных ограничений в отношении бизнеса, что положительно сказывается на экономике города.