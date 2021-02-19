Ярославль, 19 февраля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области отказались от идеи строительства в Ярославле отдельного COVID-центра, хотя ранее и подавали такое предложение в Минздрав РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональные власти.

Ярославская инфекционная больница

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минздрав ответил депутату ярославской областной думы Елене Кузнецовой, что финансирование строительства объекта в Ярославле в федеральном бюджете не предусмотрено, так как не поступил «пакет документов». Региональные власти сообщают, что отказ от стройки с министерством согласован.

«После рассмотрения вопроса в Минздраве РФ была достигнута договоренность о капитальном ремонте существующего основного корпуса инфекционной клинической больницы, который сейчас не используется, и открытии коек в этом здании. Оно будет приведено к нормативному состоянию в соответствии с современными требованиями. В данный момент готовится проектно-сметная документация. Хочу отметить, что на сегодня ситуация в стационарном секторе стабильная. Койки, перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом и подозрением на COVID-19, постепенно сокращаются и возвращаются к плановому режиму работы. Уже сокращено 1306 коек. … Корпус ИКБ после проведения капитального ремонта закроет потребность в инфекционных койках в регионе», — заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

По данным департамента здравоохранения, за последние сутки на инфекционные койки в регионе госпитализировано 77 человек, а выписано 94.