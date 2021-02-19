В Ярославле не будут строить COVID-центр
Ярославль, 19 февраля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области отказались от идеи строительства в Ярославле отдельного COVID-центра, хотя ранее и подавали такое предложение в Минздрав РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональные власти.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минздрав ответил депутату ярославской областной думы Елене Кузнецовой, что финансирование строительства объекта в Ярославле в федеральном бюджете не предусмотрено, так как не поступил «пакет документов». Региональные власти сообщают, что отказ от стройки с министерством согласован.
«После рассмотрения вопроса в Минздраве РФ была достигнута договоренность о капитальном ремонте существующего основного корпуса инфекционной клинической больницы, который сейчас не используется, и открытии коек в этом здании. Оно будет приведено к нормативному состоянию в соответствии с современными требованиями. В данный момент готовится проектно-сметная документация. Хочу отметить, что на сегодня ситуация в стационарном секторе стабильная. Койки, перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом и подозрением на COVID-19, постепенно сокращаются и возвращаются к плановому режиму работы. Уже сокращено 1306 коек. … Корпус ИКБ после проведения капитального ремонта закроет потребность в инфекционных койках в регионе», — заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.
По данным департамента здравоохранения, за последние сутки на инфекционные койки в регионе госпитализировано 77 человек, а выписано 94.