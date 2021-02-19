Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Обветшавший центр Петербурга расстроил уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова, передает корреспондент ИА REGNUM. В ходе своего визита в Северную столицу 19 февраля он осмотрел «горячие точки» на карте, вроде «барной» улицы Рубинштейна, где жители постоянно жалуются на питейные заведения.

Дарья Драй ИА REGNUM Улица Рубинштейна

«То, что я увидел сегодня на Рубинштейна: первый этаж шикарный, все невероятно красиво сделаны предприятия общепита. Но выше первого этажа — извините, с Москвой не сравнить. Там от первого этажа до верхнего все круто, красиво отремонтировано», — посетовал Титов.

Петербургский бизнес-омбудсмен Александр Абросимов попытался напомнить о том, что у двух городов совершенно разные финансовые возможности. «Да, но все-таки на первых-то этажах ремонт был сделан», — указал Титов.

Заметим, лидер фракции «Партии роста» в петербургском ЗакСе Оксана Дмитриева не так давно направила правоохранителям список заведений общепита, которые, как она считает, нужно проверить, так как на них жалуются петербуржцы. Центральный аппарат партии осудил такой поступок своей петербургской коллеги.

Борис Титов сообщил, что встретился с представителями тех заведений, которые попали в «список Дмитриевой». «Мы вместе с Оксаной Генриховной проверим все конкретные обращения и предложим бизнесу решить вопросы напрямую с теми, кто жалуется. То есть с конкретными жильцами. <…> Надо посмотреть, какие конкретно есть претензии, а не общие слова, и решать их», — сказал Титов.

«Выход в договоренности. Конечно, они должны соблюдать все законы, но не должно быть массовых проверок и кампанейщины», — добавил Титов.

В свою очередь Александр Абросимов предложил создавать в Петербурге больше таких кластеров, как «Новая Голландия» или «Красный треугольник», «где нет жильцов», чтобы избавить остальные кварталы от шума, но Борис Титов не согласился с этой позицией.

«Делать только в чистом поле какие-то ресторанные комплексы неправильно. Все-таки это центральная застройка города», — заметил Титов.