Екатеринбург, 19 февраля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал те предложения по развитию Свердловской области, с которыми к нему обратился губернатор Евгений Куйвашев. Об этом он заявил в ходе встречи с главой региона.

Government.ru Марат Хуснуллин

В частности, глава региона попросил федерального чиновника оказать поддержку при реализации программы по расселению аварийного жилья. За 2019−2020 годы на территории области переселили уже 4130 жителей «авариек», освободив почти 70 тыс. кв. метров. Оговоренные планом показатели перевыполнены больше чем в полтора раза. Кроме того, строится 15 многоквартирных домов, а строительство ещё 10 планируется начать в 2021 году. Однако проблема в том, что основная часть денег от Фонда содействия реформированию ЖКХ предусмотрена лишь на последних этапах реализации проекта. Куйвашев предложил рассмотреть возможность перенести часть лимитов средств фонда на более ранние сроки. По его словам, это даст возможность расселить досрочно больше двух тысяч человек.

Хуснуллин пообещал свердловскому губернатору помощь. «Могу сказать, что мы можем передвинуть лимиты 2022, 2023 года. Что касается 2024 года, они у нас появятся только в конце этого года. На это можете рассчитывать, если реально войдете в стройку, реально будете строить, лимиты передвинем», — заверил чиновник.

Также он пообещал рассмотреть возможность реконструкции Екатеринбургской кольцевой автодороги. Кроме того, вице-премьер дал губернатору добро на работы по дополнительным дорожным объектам. «Если у нас будет экономия каких-то средств для каких-то программ, мы вам эти деньги переуступим», — пообещал зампредседателя правительства РФ.