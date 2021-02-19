Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Президент США Джо Байден совершит свой дебют на мировой арене 19 февраля во время встречи «Большой семёрки» (G7), где американский лидер планирует поднять проблемы пандемии коронавируса и изменения климата, пишет South China Morning Post.

На встрече «Большой семёрки» также будут присутствовать лидеры Великобритании, Франции, Германии, Канады, Японии и Италии. Известно, что встреча пройдёт в онлайн-режиме.

В Белом доме сообщили, что президент США планирует заострить внимание участников встречи на вопросе координации производства, распределения и поставок вакцин от COVID-19. Кроме того, скорее всего, будет обсуждаться возможность помощи беднейшим странам в получении вакцин. Также речь пойдёт о мировой экономике, о Китае и о проблеме изменения климата.

Напомним, что в этот же день состоится еще одна встреча — Мюнхенская конференция по безопасности. Приглашенный на нее американский президента планирует выступить с речью и обсудить вопросы внешней политики новой администрации Белого дома. Ожидается, что Байден сфокусируется на взаимодействии Америки с союзниками.

Как ранее писало ИА REGNUM, в этом году президент России Владимир Путин не сообщал о планах участвовать в Мюнхенской конференции.