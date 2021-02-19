Великобритания, 19 февраля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Команда Александра Поветкина (Россия) допускает возможность переноса реванша с Диллианом Уайтом (Великобритания), в качестве новой даты рассматривается 27 марта. Об этом 19 февраля сообщил глава представляющей интересы российского боксера промоутерской компании Андрей Рябинский.

Przemek Garczarczyk Александр Поветкин

«В качестве переноса пока рассматривается только дата 27 марта, — отметил Рябинский РИА Новости. — … Все понимают, что сейчас пандемия. И существуют трудности, расписание постоянно скачет и двигается».

«Скоро все будет известно. Помимо Лондона, в качестве места проведения рассматриваются еще другие варианты», — добавил он.

В августе 2020 г. в Великобритании Поветкин в V раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул WBC в тяжелом весе.

Вторая встреча боксеров должна была пройти в ноябре, но не состоялась: Поветкин заразился коронавирусом.

Новая дата боя — 6 марта, но место проведения не было объявлено.