Бой между Поветкиным и Уайтом могут перенести
Великобритания, 19 февраля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Команда Александра Поветкина (Россия) допускает возможность переноса реванша с Диллианом Уайтом (Великобритания), в качестве новой даты рассматривается 27 марта. Об этом 19 февраля сообщил глава представляющей интересы российского боксера промоутерской компании Андрей Рябинский.
«В качестве переноса пока рассматривается только дата 27 марта, — отметил Рябинский РИА Новости. — … Все понимают, что сейчас пандемия. И существуют трудности, расписание постоянно скачет и двигается».
«Скоро все будет известно. Помимо Лондона, в качестве места проведения рассматриваются еще другие варианты», — добавил он.
В августе 2020 г. в Великобритании Поветкин в V раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул WBC в тяжелом весе.
Вторая встреча боксеров должна была пройти в ноябре, но не состоялась: Поветкин заразился коронавирусом.
Новая дата боя — 6 марта, но место проведения не было объявлено.