Красногорск, 19 февраля, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Известному российскому кардиохирургу, президенту исследовательского центра имени Бакулева Лео Бокерии присвоено звание почетного гражданина Московской области. Об этом 19 февраля сообщается на сайте правительства Подмосковья

Kremlin.ru Лео Бокерия

Постановление о присвоении статуса почетного жителя Подмосковья Бокерии подписал губернатор региона. Основанием для этого стали заслуги врача в сфере охраны жизни и здоровья людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев присвоил звание почетного гражданина Московской области министру обороны России Сергею Шойгу.