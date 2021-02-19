Лондон, 19 февраля, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В футбольном клубе «Манчестер Сити» (Велиикобритания) опровергли информацию о переговорах с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Об этом 19 февраля сообщает Sky Sport.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Контракт аргентинца с сине-гранатовыми истекает летом 2021 г. Сейчас он может контактировать с другими клубами по вопросу трансфера. Ранее Месси хотел покинуть команду, но руководство отказалось его отпускать.

Как сообщало ИА REGNUM, аргентинский нападающий «Барселоны» накануне повторил рекорд экс-форварда «Реала» Рауля.

Месси отличился в I матче 1/8 финала ЛЧ против «ПСЖ» (Франция). Он реализовал пенальти на 27-й минуте.

Таким образом, аргентинский футболист забил в ЛЧ в 17 календарных годах за карьеру, что стало повторением рекорда Рауля.