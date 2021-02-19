Челябинск, 19 февраля, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Челябинске 19 февраля без отопления остались 83 многоквартирных дома. Об этом сообщает прокуратура Тракторозаводского района города.

Отопление

Также под отключение попали шесть социальных объектов. И.о. прокурора района выехал на место аварии. Идёт проверка.

Прокуратура области держит ситуацию на контроле. Как сообщало ИА REGNUM, причиной отключения стала авария на тепловых сетях. ЧП произошло на ул. Линейной.