Москва, 19 февраля, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Задержание рэпера Пабло Хаселя в Испании спровоцировало новый виток дискуссии о государственном устройстве страны. Об этом 19 февраля заявила старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова на телеканале «Россия 24».

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«Мы должны ещё помнить о том, что среди обвинений, которые он объявлял, было обвинение в оскорблении бывшего короля Хуана Карлоса», — заявила Черкасова.

«Это очень широкая дискуссия. Это дискуссия о реформировании испанского государства, реформирования конституции, о возможном превращении Испании в федерацию, о судьбе монархии, сохранения монархии или её упразднения в отдалённом будущем. Это вопрос очень комплексный. И Хасель здесь является только триггером, одним из элементов», — отметила она.

Ранее каталонского рэпера Пабло Хаселя, придерживающегося радикальных левых взглядов, приговорили к тюремному заключению за оскорбление короля и полиции в текстах своих песен: в частности, Хасель называл испанские власти и короля «преступной бандой» и «паразитами».

В ходе задержания Хасель забаррикадировался в здании университета и заявил, что сотрудникам правоохранительных органов придётся задержать его силой. Спустя два часа после начала переговоров так и произошло.

Задержание рэпера вызвало акции протеста, переросшие затем в беспорядки.