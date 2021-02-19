Симферополь, 19 февраля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Уголовное дело о нанесении Республике Крым многомиллиардного ущерба действиями властей Украины намерены инициировать в российском регионе. Об этом в Instagram написал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Без воды

https://www.instagram.com/p/CLeRwBdJvKw/

«В ближайшее время буду инициировать обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации о возбуждении уголовного дела по поводу нанесения Крыму многомиллиардного ущерба киевским режимом. Полуостров понес серьезные убытки от водной блокады, от других противоправных действий украинских властей после 2014 года. Считаю, что водная блокада — это не просто попытка лишить крымчан воды и нанести экономике Крыма многомиллиардный ущерб, это попытка массового убийства жителей полуострова, попытка геноцида», — написал Константинов.

Он уточнил, что вопрос водообеспечения будет выделен отдельно рабочей группой по проведению анализа ущерба, нанесенного Крыму действиями Украины. Константинов подчеркнул, что он исчисляется миллиардами рублей. В Крыму намерены добиваться правового решения и осуждения лиц, причастных к совершению преступления.

«В том числе, отщепенцы Крыма, которые ратуют за перекрытие воды, не задумываясь о последствиях. Мы станем инициаторами этих последствий», — написал Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году после возвращения Республики Крым и Севастополя в состав России Украина перекрыла поступление воды через Северо-Крымский канал. На днях власти Украины заявили о намерении завершить строительство дамбы канала, чтобы полностью перекрыть поступление воды в Крым.