Минск, 19 февраля, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Лукашенко будет обсуждён широкий круг вопросов. Среди них указана также гуманитарная составляющая российско-белорусского объединения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

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«Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — сказано в сообщении, опубликованном 19 февраля на официальном сайте президента России.

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