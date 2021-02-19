Минск, 19 февраля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Александр Лукашенко направляется в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Встреча лидеров Союзного государства запланирована на 22 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил дату переговоров. По его словам, это могут быть «весьма продолжительные переговоры».

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Повестка переговоров Путина и Лукашенко не разглашается. По словам Пескова, состоится «обмен мнениями по международной проблематике».

По неофициальной информации, руководитель Белоруссии будет просить президента России о финансовой и иной помощи. Также не исключено, что Лукашенко обсудит с Путиным проблему белорусских политзаключённых.

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Источники в дипломатических кругах сообщают, что Путин и Лукашенко могут объявить о назначении нового госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии — на этой должности может оказаться нынешний посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.