Краснодар, 19 февраля, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Экипаж судна под панамским флагом, находящегося в районе Керченского пролива, эвакуируют из-за случаев отравления. Один человек на судне скончался, сообщил 19 февраля пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Арки Крымского моста

Отравления произошли на судне «Април» под флагом Панамы, которое принадлежит судовладельцу из Турции. Судовладелец разрешил провести медицинскую эвакуацию, и дежурный направил к судну морской буксир, пояснил он.

«Возникли проблемы с отравлением пяти членов команды, один скончался», — сказал Кравченко ТАСС.