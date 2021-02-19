Москва, 19 февраля, 2021, 15:27 — ИА Регнум. То, что в РФ снижаются объемы потребительского кредитования, негативно влияет на российскую экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова, комментируя новость о том, что российские банки в январе 2021 года выдали меньше потребительских кредитов, чем год назад.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

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Как пояснила Степанова, потребительское кредитование способствует росту потребления и ВВП, а замедление роста необеспеченного потребительского кредитования приводит к снижению его вклада в рост экономики в краткосрочном периоде. Однако в долгосрочном периоде по мере восстановления предпринимательской и деловой активности этот фактор будет способствовать более устойчивому развитию экономики.

«В условиях кризиса снижение выдачи потребительских кредитов вполне оправданно и разумно, — сказала Степанова. — Растущая долговая нагрузка в кризисной экономике негативно влияет на доходы населения, а дальнейший рост просроченной задолженности угрожает благосостоянию граждан. Сокращение потребительской кредитной активности в период пандемии позволяет ограничить накопление рисков и повысить устойчивость финансовых организаций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из-за коронакризиса граждане РФ перешли в режим жесткой экономии.