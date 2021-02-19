Минск, 19 февраля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Российскую Федерацию с рабочим визитом. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Также уточняется, что 22 февраля в Сочи пройду переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме этого, указывается, что главы двух государств в ходе данных переговоров намерены обсудить широкий комплекс вопросов развития отношений России и Белоруссии, совместное реагирование на возникающие вызовы, включая в сфере военной безопасности, а также взаимодействие в интеграционных структурах.

Помимо этого, российский и белорусский лидеры собираются обменяться мнениями по международной повестке дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 19 февраля посещения Национального академического театра имени Янки Купалы заслушал отчёт министра культуры и дал ценные указания труппе.