Санкт-Петербург, , 22:02 — REGNUM Решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга арестовать до 2 апреля участника несогласованной акции Илью Першина, которого подозревают в нападении на бойца ОМОНа, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 19 февраля в социальной сети Facebook.

«Насилие друг над другом — это плохо. Нам нужна мудрость, чтобы решать проблемы друг с другом без насилия», — считает Miran J.

Многие пользователи выразили уверенность в том, что каждый преступник в России должен понести своё наказание.

«Долго его искали. Но тем более хороший урок подобным бастунам — пусть знают, что их все равно найдут», — пишет Mila F.

Некоторые комментаторы отметили миролюбивость представителей российского правопорядка. Граждане привели в пример принцип работы американской полиции, где за нападение на сотрудника можно получить пулю.

«Попробовал бы в Америке ударить полицейского — я представляю что с ним было бы», — поделилась Виктория С.

Часть людей оказалась уверена в том, что российскому законодательству не хватает жёсткости. Люди считают, что силовики должны быть полностью защищены государством.

«Правильно, никто и никогда не должен уходить от наказания. Да и закон нужен жёстче. Только подумал ещё поднять руку на представителя власти, тем более при исполнении, тут же срок!», — написал Игорь Г.

Напомним, 18 февраля Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 2 апреля участника несогласованной акции Илью Першина, которого подозревают в нападении на бойца ОМОНа.