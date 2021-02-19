Вашингтон, 19 февраля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден сильно рискует, полагая, что его крайне либеральная миграционная политика получит всеобщую поддержку, об этом заявил журналистНиалл Стэнейдж в статье, вышедшей 19 февраля в The Hill.

Tomas Castelazo Мексиканский мигрант

Скептики в демократических кругах опасаются, что электорат, столкнувшийся с невиданной прежде пандемией, не будет испытывать энтузиазма по поводу очередной темы, которая традиционна была сопряжена с большим числом противоречий. Сторонники реформ указывают на результаты опросов общественного мнения, свидетельствующие о широкой общественной поддержке не только легализации статуса людей, которых привезли в США в детстве — так называемых мечтателей, — но и создания условий для получения гражданства для нелегальных иммигрантов в целом.

Так, опрос Quinnipiac University, опубликованный в начале февраля, показал, что 65% граждан США считают, что нелегальным иммигрантам, проживающим в стране, следует предоставить определенные средства для получения гражданства. 20% заявили, что мигранты должны покинуть страну, тогда как 9% заявили, что нелегалам следует разрешить остаться, но права на американское гражданство они иметь не должны.

Предоставление в течение восьми лет гражданства более 11 млн человек является центральным элементом предложенного демократами сенатором Робертом Менендесом и членом палаты представителей Линдой Санчес законопроекта. Эта законодательная инициатива, поддержанная Байденом, также предполагает выделение $4 млрд странам Центральной Америки с целью улучшения ряда экономических условий, которые и вынуждают людей мигрировать в США.

Республиканская партия, которая во время правления Дональда Трампа приняла меры для ужесточения иммиграции, относится к инициативе демократов с неприятием. Член палаты представителей республиканец Джим Джордан, решительный сторонник бывшего президента, в 18 февраля выступил с заявлением, в котором этот план назван «радикальным предложением», которое «неприемлемо и поэтому должно быть отклонено Конгрессом».

Такое отношение широко распространено в Республиканской партии, что значительно усложняет перспективы принятия плана в конгрессе, поскольку Сенат разделен на 50−50, а демократы имеют лишь незначительное большинство в палате представителей. Даже сторонники реформ признают, что шансы на то, что 10 сенаторов-республиканцев поддержат законопроект — число, необходимое для того, чтобы избежать обструкции, — близки к нулю.

Фернан Аманди, базирующийся в Майами демократический стратег и социолог, отметил, что многие сторонники реформ в латиноамериканском сообществе тем не менее довольны масштабом нового плана.

«Я думаю, что многие люди не ожидали, что президент Байден пойдет на такую смелость и амбициозность», — подчеркнул американец кубинского происхождения Аманди. — Многих людей вдохновляет его желание добиться больших успехов».

Тем не менее некоторые демократы, даже те, кто признает моральный долг сделать что-то с иммиграционной системой страны, обеспокоены по поводу того, является ли подобный шаг разумным со стороны Байдена в нынешних условиях пандемии. Как отметил один стратег-демократ, реформа бывшего президента Рональда Рейгана произошла во время экономического бума. Он добавил, что пока страна находится в состоянии национального кризиса из-за пандемии, проведение иммиграционной реформы будет чрезвычайно трудным.

В свою очередь, некоторые республиканцы дали понять, что они не против не столь масштабных шагов. В частности, сенатор Линдси Грэм указывал в январе, что он поддержит сохранение принятой еще при Бараке Обаме программы DACA, в которой «мечтатели» получают защиту.

В целом же либеральные сторонники реформ особо не надеются на сотрудничество со стороны Республиканской партии. Они говорят, что демократы должны признать необходимость действовать в одиночку для достижения больших и малых иммиграционных целей.