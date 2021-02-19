Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Мораторий на снос торговых павильонов в Петербурге собираются продлить до конца 2021 года. Об этом заявил 19 февраля уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов после встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Дарья Драй ИА REGNUM Ресторан на улице Рубинштейна

Титов указал на «огромные сложности», с которыми столкнулся бизнес Северной столицы в пандемию.

«Некоторые ограничения действуют до сих пор, но мы видим, как быстро они снимаются. Быстрее, чем в других регионах России. Сегодня прошлись по городу, всё работает. Не видели закрытых ресторанов. Более того, во многих местах запись, нас сегодня не хотели на завтрак сажать без предварительного резервирования», — посетовал Титов.

По его мнению, «экономика задышала», но «проблем еще сохраняется много». Титов напомнил, что оборот в среднем по России и по Петербургу упал примерно на 30%. В связи с чем предпринимателям необходимо оказывать адресную помощь.

«Мы знаем, что из-за пандемии в Санкт-Петербурге затормозилась часть крупных инвестиционных проектов, их надо выводить из этого состояния. Но другая большая часть экономики города связана с торговлей, в том числе нестационарной. В нынешних условиях надо немного сократить программы по «расчищению города», по сносу этих киосков и павильонов. Поэтому договорились о продлении моратория на снос нестационарных торговых объектов до конца 2021 года. Если уж совсем какая-то серьезная техническая проблема — вроде кабелей высокого напряжения над объектом, то вопросы будут решаться индивидуально», — сообщил Титов.

На встрече с Бегловым он также отметил, что вынужденные ограничения из-за пандемии препятствовали приведению предельных параметров нестационарных торговых объектов (НТО) в соответствие с требованиями правительства Петербурга, а перерыв в нормальной деятельности органов исполнительной власти повлёк затягивание разработки нормативного правового акта, оптимизирующего перечень основных транспортных магистралей города, в пределах красных линий которых запрещено размещение НТО.

Титов напомнил о существовании законопроекта о нестационарных торговых объектах, который институт уполномоченного разработал вместе с Минпромторгом. По его мнению, одновременно с годовым мораторием на демонтаж НТО нужно прорабатывать четкий регламент предоставления компенсационных мест вне зависимости от того, какой тип договора был заключен с владельцем — договор аренды или договор размещения.