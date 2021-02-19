Ярославль, 19 февраля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В отношении двух жителей Ярославля возбуждены уголовные дела по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Владимирской таможни.

Владимирская таможня Изъятые препараты

По версии следствия ярославцы заказали в Белоруссии лекарственные препараты, содержащие вещества станозолол, нандролон деканоат и сложные эфиры тестостерона. Данные лекарства запрещены к ввозу в Российскую федерацию и входят в список допинг-препаратов.

«Оба жителя города Ярославля независимо друг от друга заказали лекарственные препараты через интернет у неустановленных лиц в Белоруссии. Как они утверждают — для личного употребления. В отправлениях находились два стеклянных флакона с жидкостью и блистеры с таблеткам общим количеством 250 штук. Проведенное физико-химическое исследование содержимого подтвердило наличие в лекарственных препаратах запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию сильнодействующих веществ», — рассказала пресс-секретарь Владимирской таможни Наталья Одинцова.

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В случае, если вина жителей Ярославля в контрабанде будет установлена судом, им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.