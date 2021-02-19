Москва, , 22:03 — REGNUM Заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что снижение процента по кредитам на жильё может привести к возникновению пузыря, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 19 февраля в социальной сети Facebook.

«Какая угроза? Этот пузырь давно все наблюдают!» — поделился своим мнением Дмитрий Б.

Отдельные граждане оказались согласны с мнением Набиуллиной. Граждане считают, что низкий процент по кредитам ставит под угрозу экономику страны.

«А вот с этим я с ней полностью согласна», — пишет Марина К.

Тем не менее многие пользователи выразили своё недоверие к деятельности Набиуллиной и возглавляемой ею структуре. Граждане уверены, что ответственные люди не справляются со своей непосредственной задачей.

«Странное заявление главы главного финансового контрольного органа страны! А чем тогда занимается возглавляемая ею структура?» — задаётся вопросом Ирина А.

Некоторые комментаторы оказались уверены в том, что Набиуллина со своей командой сами толкают Россию в экономический кризис.

«Это мина замедленного действия в нашей финансовой системе. Нам ещё аукнется её бурная деятельность», — считает Залина К.

Нашлись и те граждане, которые выразили своё полное недоверие сложившейся экономической элите России. Люди уверены, что простой народ неминуемо пострадает от их деятельности.

«Ага, мы даже в этом не сомневаемся. К пузырям привыкли. Поэтому деньги в банке трехлитровой держим, там понадёжнее», — написал Alexandre K.

Напомним, 19 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила РИА Новости о том, что снижение процента по кредитам на жилье может привести к возникновению пузыря.