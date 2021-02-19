Рязань, 19 февраля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Попытку доставки запрещённых предметов пресекли сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 2 в Рязани. Бывший осуждённый пытался перебросить через забор партию телефонов, сообщили ИА REGNUM 19 февраля в пресс-службе регионального УФСИН.

62.fsin.gov.ru Изъятые телефоны

Мужчину задержали у забора колонии. Он собирался перекинуть через ограждение три сотовых телефона, 30 sim-карт, зарядное устройство и USB-провод. Задержанным оказался житель Московской области, ранее отбывавший наказание за кражи и приобретение наркотиков.

В отношении мужчины составлен административный протокол.