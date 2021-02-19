Ярославль, 19 февраля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Критическая ситуация с состоянием дорог Ярославля вызвана изменением схемы организации уборки города. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал источник, близкий к органам городской власти.

Которосльная набережная — одна из магистральных улиц в историческом центре Ярославля

До 2020 года мэрия города проводила конкурсные процедуры на уборку города. Схемы использовались разные. Несколько лет назад на торги выставлялись отдельные районы, затем — весь город. Но в целом механизм был примерно один: муниципальное «Спецавтохозяйство» убирало Фрунзенский и Красноперекопский районы, а Кировский, Ленинский, Заволжский и Дзержинский — частные подрядчики.

В 2020 году конкурсы решили не проводить, а отдать уборку в виде муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Горзеленхозстрой». Раньше он занимался содержанием и уборкой парков, скверов и площадей. Поскольку у «Горзеленхозстроя» не было техники для уборки улично-дорожной сети, то он арендует её у «Спецавтохозяйства», которое близко к банкротству.

Схема с муниципальным заданием не позволяет «Горзеленхозстрою» привлекать другие организации на субподряд. Он может только брать в аренду технику. Получается, что весь город сейчас убирает техника, которая раньше убирала (причем не очень хорошо) два не самых больших по площади района — Фрунзенский и Красноперекопский.

Это объяснение косвенно подтвердил на совещании в Ярославской областной думе 18 февраля начальник областного ГИБДД Антон Царёв. Он заявил, что ГИБДД предупреждало мэрию о недостаточности техники для зимней уборки города. По словам участников встречи, он привел такие данные: по нормативу Ярославлю требуется 60 комбинированных дорожных машин, а в распоряжении «Горзеленхозстроя» их 14. При это во время снегопада в ночь с 12 на 13 февраля работало лишь 12 КДМ.

По словам источника, уменьшилось не только количество техники, но и финансирование. Если раньше на уборку из бюджета выделялось около 480 млн рублей в год, то в 2021 году — около 370 млн.

Эти факторы вместе с организационными просчётами и привели к катастрофическому состоянию дорог города после обильного снегопада. На некоторых улицах, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, уборка вообще не начиналась. Автомобили ездят по колеям, которые они пробили сами. Снежный накат превратился в лёд.

Улица Университетская — уборка здесь даже не начиналась

На улицах то и дело происходят аварии, машины просто вылетают с дороги при попытке перестроения.