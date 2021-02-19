Москва, 19 февраля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, но, если он произойдет, это будет выбор Брюсселя, а не Москвы, вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Пользователи оставили свои комментарии 19 февраля в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Многие пользователи оказались солидарны с позицией МИД России по вопросу разрыва отношений с Евросоюзом. Они уверены, что это станет проблемой для отношений с отдельными странами Европы.

«Разрыв отношений с ЕС не означает разрыв со странами ЕС. Будем тусить с теми, кто с нами хочет нормально общаться и торговать. Остальных к чёрту», — поделился свои мнением Сергей М.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что между Россией и Европейским союзом, по сути, уже нет никаких полноценных отношений, поэтому разрыв окажется логической развязкой.

«Риски, наверное, просчитали? Что у России с ЕС сегодня общего? Ничего!», — считает Александр Д.

Нашлись и те, кто призвал руководство России пойти в этом вопросе до конца и прекратить давать чиновникам возможность иметь какие-либо отношения с иностранными государствами.

«Может, пора и газ да нефть прекратить продавать в ЕС и вместе с тем запретить все европейские товары в России? Соорудить железный занавес! … Всё — только у себя! … Тогда-то и будет настоящий разрыв отношений ЕС и настоящий «патриотизм», — пишет Basilio B.

Напомним, 18 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, но, если он произойдет, это будет выбор Брюсселя, а не Москвы.