Калуга, 19 февраля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Регулярная коммуникация, в том числе и через социальные сети, позволяет «снять напряжение» между властью и людьми, заявил 18 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках заседания круглого стола на тему: «Губернаторы новой волны: от доверия к результату». Мероприятие в онлайн-формате организовал экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). В нём приняли участие руководители крупных институтов общественного развития и субъектов Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша на заседании круглого стола в онлайн-формате

Одной из главных тем обсуждения стал процесс формирования доверия населения к региональной власти и ее открытость. По словам калужского губернатора, очень важно, чтобы власть не только отвечала на социальные запросы жителей, но и оперативно решала возникшие проблемы. На примере пандемии новой коронавирусной инфекции Владислав Шапша рассказал, что благодаря постоянной разъяснительной работе и общению с населением удалось заручиться доверием людей.

«Наверное, это все и есть ткань доверия, когда ты делаешь то, что считаешь правильным. Пытаешься это объяснить искренне. Главное, чтобы слова с делом не расходились. Это самое важное, ключевой элемент», — сказал Владислав Шапша.

Отвечая на вопрос об актуальных форматах общения, руководитель области сказал, что, по его мнению, наиболее действенными являются социальные сети. 60 тысяч обращений, поступивших на аккаунт губернатора, было обработано, в том числе с помощью центра управления регионом, — «это как раз тот механизм, который сегодня очень хорошо работает, очень быстро и эффективно».

Сегодня жители региона выбирают уже сложившиеся и понятные им коммуникационные инструменты. Новые площадки для общения, такие как, например, Clubhouse, о котором в последнее время много говорят, должны пройти проверку временем, считает Владислав Шапша.