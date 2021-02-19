Москва, 19 февраля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Проект системы быстрых платежей (СБП) для Цетробанка России носит стратегический характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

Дарья Драй ИА REGNUM Банк

«Тут и возможность не платить системам Visa и Mastercard, и независимость российской экономики от возможных санкций Запада, и снижение издержек бизнеса на эквайринг.

Но ряд крупных игроков, и в первую очередь Сбербанк, не спешат подключаться к СБП, стремясь сохранить доходы от собственной системы платежей.

Мелкие же банки, вероятно, не спешат тратиться на техническое обновление, поскольку для них розничные переводы не представляют критического значения.

В свете этого эти две группы банков стремятся оттянуть подключение к СБП на самый поздний срок.

И вряд ли тут призыв ЦБ РФ ускорить подключение к СБП окажет какой-то эффект. Большинство банков, для которых подключение к системе было реально выгодно, уже подключились без всяких понуканий», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ в письме к банкам попросил их ускорить подключение сервисов к системе быстрых платежей (СБП).

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