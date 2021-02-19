Москва, 19 февраля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заслужил звание генерала, но в настоящее время это не является для главы государства приоритетом. Об этом 19 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В целом наверняка президент это звание заслужил многократно, но в то же время это не является сейчас для него приоритетом, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. — Вы знаете, что работает он президентом, очень много дел».

Песков добавил, что глава государства не является кадровым офицером, «поэтому Путин просто сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением страной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в преддверии Дня защитника Отечества присвоил воинские и специальные звания 62 сотрудникам силовых ведомств, в том числе военнослужащим Вооруженных сил, Нацгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных органов, МЧС и СК России.

Читайте также: Путин присвоил звания генералов ряду сотрудников силовых ведомств